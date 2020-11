‘Ndrangheta: torna in libertà il boss vibonese Diego Mancuso

Diego Mancuso

Il boss di Limbadi Diego Mancuso, di 66 anni, è tornato in libertà. A portare a questo ulteriore sconto della pena sarebbe stata la “buona condotta” in carcere.

Considerato uno dei vertici incontrastati dell’omonima consorteria di ‘ndrangheta del Vibonese, Diego Mancuso era finito in arresto a maggio 2019 per scontare una pena definitiva a 6 anni per associazione mafiosa rimediata nel processo nato dall’operazione “Genesi”.

A gennaio scorso, però, la Corte d’Appello ha accolto la richiesta di continuato di pene - sempre per la stessa accusa - fra le sentenze nate dalle operazioni Genesi e Dinasty , accorciando così la pena da a 2 anni di reclusione.