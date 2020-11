Roccella Jonica, nuovo sbarco di migranti

Oltre 100 persone di varia nazionalità sono sbarcate nel porto di Roccella Jonica nel tardo pomeriggio di oggi, 19 novembre. Si tratta del dodicesimo sbarco registrato nella locride nell’ultimo mese e mezzo.

L’imbarcazione, un motopeschereccio di oltre 20 metri, è stata individuata ad alcune miglia di distanza da Capo Spartivento dagli uomini della Guardia di Finanza. Giunta nel porto cittadino, ai migranti è stato effettuato un tampone anti-covid. Attualmente sono ospitati in una struttura messa a disposizione dal Comune e gestita dalla Protezione Civile, in attesa di essere trasferiti in strutture idonee.