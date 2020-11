Catanzaro, nascondevano la droga in bagno: arrestata giovane coppia

Dosi di cocaina ed eroina nascoste nelle tasche di un accappatoio in bagno. Lo hanno scoperto gli agenti di Polizia della Questura di Catanzaro, impegnati da diversi giorni in un appostamento in Via Teano a Catanzaro Lido, presso un’abitazione divenuta ritrovo di tossicodipendenti.

Notata l’insolita presenza di numerosi soggetti notoriamente consumatori di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno ritenuto opportuno effettuare una perquisizione domiciliare per comprendere il motivo di tale via vai. Nell’abitazione risiedeva una coppia composta da due giovanissimi del posto, un ventiquattrenne ed una ventitreenne, di fatto conviventi.

La stessa coppia si è dimostrata molto nervosa ed agitata alla vista degli agenti, iniziando ad entrare ed uscire dal bagno con una certa insistenza. Insospettiti, gli agenti hanno subito piantonato la stanza, rinvenendo circa 5 grammi di cocaina e 21 grammi di eroina, imbustati e nascosti nelle tasche di un accappatoio.

Durante il controllo è emerso anche un coltellaccio da cucina impiegato per il confezionamento, due bilancini di precisione, ed una cospicua quantità di banconote di piccolo taglio per un totale di circa 2 mila euro.

La giovane coppia, già con precedenti in materia di stupefacenti, è stata quindi arrestata e sottoposta ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.