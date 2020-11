Covid. Il bollettino. Leggera frenata dei contagi (+506), altre cinque vittime

Breve rallentamento della corsa del coronavirus in Calabria. Dopo l’impressionante aumento registrato ieri (LEGGI) che ha segnato un vero e proprio record, il bollettino odierno vede un aumento di 506 casi, portando il totale dei pazienti attivi da inizio pandemia a 12.512 soggetti.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+260), seguita dalla provincia di Catanzaro (+77), di Cosenza (+68), di Crotone (+54) e di Vibo Valentia (+47). Eseguiti 334.533 tamponi su 327.394 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 4.902 (+260), e così distribuiti: casi attivi 3.268 (98 in reparto; 18 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 3,140 in isolamento domiciliare); 1.635 i casi chiusi (1582 guariti, 55 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.961 (+77): casi attivi 1.406 (75 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.311 in isolamento domiciliare); 559 i casi chiusi (512 guariti, 47 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 3.512 (+68): casi attivi 2.719 (118 in reparto; 17 in reparto al presidio di Rossano e 10 a Cetraro; 18 in terapia intensiva, 2.556 in isolamento domiciliare); 796 i casi chiusi (714 guariti, 82 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.003 (+54): casi attivi 745 (43 in reparto; 702 in isolamento domiciliare); 256 i casi chiusi (250 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 736 (+47): casi attivi 576 (16 ricoverati , 560 in isolamento domiciliare); 158 i casi chiusi (147 guariti, 11 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 267 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 128 casi chiusi (127 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. Tra i 46 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, cinque sono riferiti a persone non residenti. Tra i 118 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 187. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

CONTAGI COVID-19 IN ITALIA

Aumentano i contagi anche a livello nazionale, con un incremento di 36.176 casi positivi in tutta Italia e, purtroppo, 653 nuovi decessi. Gli attualmente positivi al coronavirus salgono a 761.671 soggetti. Sfondato il muro di un milione e trecento mila contagi da inizio pandemia, 3.712 i ricoveri in terapia intensiva in tutto il paese.

I CONTAGI REGIONE PER REGIONE

Lombardia: 348.442 (+7.453); Piemonte: 140.177 (+5.349); Campania: 125.276 (+3.334); Veneto: 112.691 (+3.753); Emilia-Romagna: 97.814 (+2.160); Lazio: 94.782(+2.697); Toscana: 88.677 (+1.972); Sicilia: 48.399(+1.871); Liguria: 45.994 (+792); Puglia: 39.347 (+1.263); Marche: 25.101 (+667); Abruzzo: 21.842 (+649); Friuli Venezia Giulia: 21.992(+1.197); Umbria: 20.567 (+556); P.A. Bolzano: 19.381 (+696); Sardegna: 16.997 (+479); P.A. Trento: 13.527 (+266); Calabria: 12.512 (+506); Basilicata: 5.883 (+271); Valle d'Aosta: 5.677 (+91); Molise: 3.520 (+154).