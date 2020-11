Coronavirus, il sindaco di Cassano chiede screening della popolazione

Il primo cittadino di Cassano Allo Ionio, Gianni Papasso, ha chiesto alla Regione Calabria, alla Protezione Civile, all’Asp ed al Prefetto di Cosenza di procedere con un’attività di screening della popolazione residente, per verificare la presenza di ulteriori soggetti positivi al coronavirus.

Una decisione motivata dalla “repentina crescita esponenziale del numero di casi di persone risultate positive” negli ultimi giorni, che ha spinto il sindaco a richiedere l’allestimento di un drive-in per i test rapidi.

Lo stesso ha poi deliberato l’erogazione di un contributo straordinario per ogni tampone effettuato, da destinare ad ogni titolare d’azienda o dipendente che si sia sottoposto al tampone in orario di lavoro. Un gesto simbolico per favorire chi è in costante contatto con i clienti ad uno screening preventivo e precauzionale, per scongiurare un continuo aumento della curva dei contagi.