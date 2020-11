Crotone, progettazione nuova 106: svolto incontro istituzionale

Si è svolto questa mattina un incontro istituzionale per discutere del nuovo collegamento tra Crotone e Catanzaro, che riguarderà la Strada Statale 106. Un incontro fortemente voluto dalle istituzioni locali, per verificare lo stato dell’arte riguardo tutte le attività necessarie per avviare la nuova progettazione.

Gli enti locali, che ritengono il tracciato proposto dall’ingegnere Antonio Bevilacqua come “migliore sia in termini di tracciato che di fondi necessari alla sua realizzazione”, chiedono “uno stretto pressing” per velocizzare l’iter di assegnazione per realizzare i necessari studi di fattibilità, che dovranno poi essere comparati e valutati dalla Regione e dall’Anas. Attualmente, i tracciati proposti sono tre, e per tutti dovrà essere realizzato apposito studio e valutazione.

Hanno partecipato all’incontro online la senatrice Elisabetta Barbuto, il presidente facente funzioni della Provincia Simone Saporito, il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce ed i rappresentanti di Anas nazionale. Presenti anche il promotore Antonio Bevilacqua, ed il resposnabile di monitoraggio sulla sicurezza stradale della Provincia di Crotone, Fabio Bruno Pisciuneri. Il desiderio avanzato dalle istituzioni locali è quello di procedere in tempi brevi alla realizzazione di una strada a quattro corsie.