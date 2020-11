Automobilismo. A Imola rush decisivo per Molinaro

Danny Molinaro

L’alfiere della DM Competizioni a caccia del titolo di Campione Italiano Sport Prototipi è pronto per la sfida finale in programma il prossimo weekend all’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Le gare in diretta sabato 21 novembre alle 12.30 e domenica 22 alle 10.50 su MS Motor TV SKY228 e live streaming sul sito acisport.it/CISP e sulla pagina Facebook @CISPrototipi. Imola (BO), 19 novembre. Comunque andrà, sarà un successo per il bravissimo 21enne luzzese.

Danny Molinaro si appresta a disputare l’epilogo di un campionato prestigioso dall’alto contenuto agonistico che quest’anno lo ha visto quasi sempre al vertice. Il doppio atto finale di Imola, nell'ambito dell'ACI Racing Week End, sarà il concentrato di una stagione assai intensa in cui ha dato prova di supremazia tutte le volte che ha potuto.

Lo dimostrano oltre i tre fantastici successi, alcuni piazzamenti utili e i tanti sorpassi in gara quando rallentato dalle avversità é riuscito prodigiosamente a recuperare. Nulla ha potuto quando la sorte lo ha addirittura bloccato impedendogli come a Monza di concludere la gara.

Il giovane pilota calabrese è ha un passo dal titolo under 25 e si gioca l’assoluto con dei veri campioni più esperti di lui proprio sulla pista che nel 2017 gli regalò il primo titolo tricolore in carriera. A Imola, in occasione della terza prova di questo campionando ha anche vinto gara 2 , a riprova anche dell’ottimo feeling col circuito.

"Imola è una pista leggendaria, impegnativa ma molto affascinante - - arriviamo sul Santerno molto motivati soprattutto dopo i test dei giorni scorsi dai quali sono emersi dei dati positivi dalla nostra vettura. Sarà un fine settimana intenso, tutti gli avversari son agguerriti e il lotto in corsa per il titolo è altamente competitivo. In un finale così ad alta pressione ci sono poi molte variabili, occorre tenere sempre alta la concentrazione ", dichiara Molinaro.

Il programma del 6° e ultimo round del Campionato Sport Prototipi prevede due turni di prove libere domani, venerdì 20 novembre alle 9.00 e alle 12.30 e le qualifiche dalle 16.00 alle 16.25. Sabato 21 - GARA 1 dalle 12.30 per la durata di 25 minuti +1 giro. Domenica 22 - GARA 2 è in programma dalle 10.50 sempre su 25 minuti + 1 giro. Le gare saranno visibili in diretta su MS Motor TV SKY228 e live streaming sul sito acisport.it/CISP e sulla pagina Facebook @CISPrototipi Campionato Italiano Sport Prototipi: Campionato Italiano. 1 Pollini Giacomo (Giacomo Race), 104; 2 Molinaro (DM Competizioni), 98; 2 Federico Scionti (Scuderia Costa Ovest), 98; 4) Pegoraro (Best Lap), 83 Coppa ACI Sport Under 25: 1 Molinaro, 149; 2 Pollini G., 117; 3 Miquel, 101;