Arresto Tallini, Movimento Noi: “Destituire il consiglio regionale”

A seguito dell’arresto del Presidente del Consiglio Regionale Domenico Tallini (LEGGI), il Movimento Noi ha formalmente richiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di applicare l’articolo 126 della Costituzione Italiana, che prevede “lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge”.

Lo rende noto in un comunicato il presidente Fabio Gallo, che ritiene le accuse “se dovessero essere confermate, risulterebbero gravissime e destabilizzanti della stessa Democrazia”, che giustificherebbe l’estromissione dell’attuale consiglio.

Una condizione resa ancor più necessaria per via dell’emergenza da coronavirus, con una Regione attualmente senza nessuno in cabina di comando. “Al fine di salvare vite umane, oggi, non ci sono altre soluzioni e per tali motivi si richiede l'immediato intervento anche del Presidente del Consiglio dei Ministri che proprio ieri ha chiesto scusa ai calabresi”, conclude Gallo.