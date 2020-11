I giochi di carte tipici della Calabria meno conosciuti e da riscoprire

Il nostro Paese è ricco di giochi e passatempi tradizionali e tra questi spiccano sicuramente i giochi di carte, alcuni dei quali sono stati esportati anche all’estero. Spesso dimenticati e messi in secondo piano dai loro cugini più famosi, esistono anche dei giochi di carte tipici di determinate regioni. Ecco dunque due giochi di carte calabresi da riscoprire che non tutti conoscono.

L’ORIGINE ITALIANA DI TANTI GIOCHI DI CARTE

L’Italia è uno dei Paesi più importanti per la tradizione dei giochi di carte. È nella Penisola, infatti, che sono nati alcuni dei giochi più famosi a livello nazionale e internazionale. Ce lo conferma anche l’esistenza di tantissimi mazzi locali e regionali dedicati a specifici giochi come la carte napoletane, quelle piacentine, le toscane e le milanesi acquistabili ancora oggi nei negozi specializzati. La fama di questi giochi non si è fermata solo alle partite in osteria o del sabato sera ma ha raggiunto anche il mondo del digitale.

Non è raro oggi infatti avere la possibilità di giocare ai principali giochi di carte italiane, come ad esempio scopa, sulle console di videogiochi, le quali permettono anche di affrontare altri giocatori in linea nello stesso momento, o come sette e mezzo, disponibile su molti casinò online italiani a fianco di giochi di caratura internazionale come poker e blackjack e a cui si può giocare da computer, tablet e smartphone. È purtroppo raro però vedere lo stesso tipo di successo arrivare per alcuni giochi regionali meno conosciuti. Nel caso della Calabria parliamo della Calabresella e del Patruni e sutta.