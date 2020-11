Nuova protesta in Calabria. Questa volta a scendere in strada sono stati i cittadini di Corigliano Rossano che ha promosso un sit-in pacifico per rivendicare il diritto alla salute davanti l’ospedale Compagna.

All'iniziativa promossa da Pasqualina Straface, coordinatrice del "Movimento del territorio", sono presenti solo 15 manifestanti, muniti di mascherina e distanti tra loro, nel rispetto delle norme anticovid.