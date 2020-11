Il ministro Boccia in Calabria per la conferenza Stato-Regioni

Francesco Boccia

Lo aveva annunciato in audizione alla commissione parlamentare per gli Affari regionali, il ministro Francesco Boccia. In corso delle audizioni aveva affermato di voler fare la conferenza Stato-Regioni nella sede della Regione Calabria. E oggi è arrivata la conferma.

Così lunedì 23 novembre presidierà le sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni, previste dalle 12.30, da Catanzaro, dalla sede della Regione Calabria.