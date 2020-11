A Crotone la Biblioteca Lucifero diventa digitale

L’emergenza sanitaria non ferma la cultura. Così l’amministrazione comunale di Crotone, e l’assessora alla cultura Rachele Via, hanno deciso di attivare la biblioteca digitale. Attraverso il sito www.bibliotechecalabria.it e il portale Sebina, infatti, gli utenti della biblioteca civica potranno avere a disposizione, gratuitamente, e digitalmente libri e riviste in formato e-book.

Una vera e propria piattaforma di prestito digitale per rispondere alle esigenze di lettura e come misura alternativa al divieto di accesso agli spazi bibliotecari.

Per poter usufruire del servizio bastano solo semplici passaggi: tesserarsi virtualmente alla Biblioteca Comunale, inviando i propri dati, con allegata copia di un valido documento di identità, all’email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; ricevere per email il numero di tessera e le credenziali; accedere al portale http://www.bibliotechecalabria.it/SebinaOpac/.do. Cliccare sulla “Sezione Accedi”, per consultare il catalogo online e selezionare i libri di interesse.

Il servizio è completamente assimilabile al normale prestito bibliotecario: i tesserati, infatti, potranno scaricare l’ebook, scelto in totale autonomia, per la durata di 15 giorni. Avranno a disposizione due tipi di ebook: quelli classici e quelli della LIA, libri digitali il cui contenuto può essere adattato a diverse esigenze di lettura (ad es. formato idoneo per gli ipovedenti). Per tutto il periodo di durata dell’emergenza il tesseramento è gratuito.