Rende, boom di carte di identità. In otto mesi rilasciati più di 2mila documenti

Sono più di duemila le carte d’identità rilasciate dall’ufficio anagrade del comune di Rende nel periodo che va da gennaio a settembre.

Per il primo cittadino, Marcello Manna, si tratta di “numeri altissimi in tempi di pandemia per l’ufficio che in tempi di Covid “ha lavorato alacremente mantenendo sempre alta la qualità dei servizi dedicati ai nostri cittadini”.

“Se si pensa che l’anno scorso siamo arrivati a quattromila documenti consegnati –ha proseguito il primo cittadino- si può facilmente comprendere quanto la nostra amministrazione stia operando bene in un settore così importante per la nostra comunità”.

Le modalità di prenotazione –esclusivamente telefoniche- hanno facilitato l’iter per i cittadini che hanno così evitato file inutili e pericolo di assembramenti. Dalle 12,30 alle 13,30 si potrà accedere al servizio componendo il numero dedicato 09848284242.

“Ricordiamo comunque ai cittadini –ha concluso Manna- che le carte d’identità scadute entro sono valide sino al 31 dicembre 2020 e che è al momento in fase di approvazione un’ulteriore proroga al 30 aprile 2021”.