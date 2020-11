Covid, Asp di Reggio attiva 40 posti letto all’ospedale di Gioia Tauro

Sono 40 i posti letto Covid attivati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria nell’ospedale di Gioia Tauro. La commissione straordinaria, in ottemperanza al provvedimento del presidente facente funzioni della Regione Calabria, ha attivato i posti letto “completamente attrezzati, e reclutato il personale sanitario necessario attraverso una apposita manifestazione di interesse”.

La struttura sanitari ha inoltre assicurato la direzione del Gom di essere disponibile a ricevere i pazienti malati di Covid-19. Al momento il Grande ospedale metropolitano di Reggio ha trasferito 19 pazienti, gli altri, come scrive la commissione “non avrebbero i requisiti di raggiunta stabilizzazione della malattia e pertanto non dimissibili e non trasferibili al PO di Gioia Tauro”.