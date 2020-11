Acquappesa, trovato il cadavere di una donna. Morta forse per un malore

Era in avanzato stato di decomposizione il corpo della donna di 49 anni ritrovato nel primo pomeriggio di ieri nella sua abitazione ad Acquappesa.

Secondo i primi riscontri, la donna era una moldava che lavorava come badante. Il corpo è stato trovato nella sua casa e tra le ipotesi al vaglio circa il decesso si fa strada quello di un malore risalente ad almeno dieci giorni prima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale per i primi accertamenti e per risalire alle cause della morte.