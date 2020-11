Fruttivendolo assassinato a Catanzaro: condannati marito e moglie

La Corte d'Assise di Catanzaro, presieduta da Alessandro Bravin, ha condannato al carcere a vita Marco Gallo, di 33 anni, e a 15 anni di reclusione la moglie Federica Guerrise, di 31 anni, per l’assassinio del fruttivendolo 57enne Francesco Berlingeri, avvenuto il 19 gennaio 2017 in via Fiume.(QUI)

La vittima quel giorno si trovava davanti al suo negozio e scaricava alcune cassette di frutta. Un agguato che non aveva dato scampo al fruttivendolo e nel quale rimase ferito ad una gamba il nipotino di Berlingeri, un bambino di otto anni.

La Procura di Lamezia Terme, guidata da Salvatore Curcio e rappresentata in aula dal pm Marta Agostini, aveva chiesto l’ergastolo per entrambi i coniugi (QUI).

Gallo è ritenuto dagli inquirenti il killer della cosca Scalise. Tra gli altri processi, è imputato in quello per la morte dell’avvocato Francesco Pagliuso e di Gregorio Mezzatesta.