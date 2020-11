Vono (IV): “A Palazzo Chigi coi 400 sindaci, Conte ci ascolti”

Silvia Vono

"Italia viva condivide le proposte che domani quattrocento sindaci calabresi porteranno al presidente Conte". Lo ricorda Silvia Vono, senatrice calabrese di Italia viva.

Si tratta, spiega, di "proposte condivise dal territorio. Ci faremo sostenitori anche in merito agli emendamenti da portare al decreto Calabria che è in discussione alla Camera. C’è bisogno che la nostra classe dirigente, fatta di amministratori, operatori sanitari, professori universitari, venga finalmente ascoltata, per risolvere una situazione che non abbiamo più intenzione di accettare.”

“Fino ad ora non siamo stati ascoltati dal presidente Conte e dal governo. Domani potrebbe essere una buona occasione", aggiunge Vono.