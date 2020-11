Casinò online: come sfruttare al meglio le strategie Stop Win e Stop Loss

Gli appassionati di casinò online sanno bene quanto conti la strategia di gioco e la capacità di mantenere la calma durante i momenti di maggior tensione. Se non si riesce a controllare il proprio stato emotivo aumenta la possibilità di compiere errori e, di conseguenza, uscire sconfitti dalla partita. Esistono diverse strategie che possono essere messe in atto per riuscire a portare a casa una discreta somma.

Innanzitutto bisogna sempre tenere a mente il vantaggio (edge) del banco: il tempo. I casinò sanno bene che prima o poi il player è destinato a restituire le vincite accumulate nel corso della serata. Consapevoli del fatto che concetti quali “fase positiva” o “serie fortunata” si infrangono via via con il passare delle ore. Il tempo è la grande variabile che ogni giocatore deve saper gestire: dopo tante ore passate a giocare, infatti, la stanchezza inizia a prendere il sopravvento portandolo a lasciarsi influenzare maggiormente dal suo stato emotivo e compiere qualche passo falso.

Ogni gioco da casinò presenta le sue caratteristiche e di conseguenza la propria strategie di gioco deve essere in grado di adattarsi alle sue peculiarità, così da diminuire i rischi finanziari, in maniera simile a ciò che accade nel trading online.

Il primo passo da compiere è quello di gestire correttamente il proprio bankroll. Innanzitutto, bisogna assolutamente tenere separati i soldi dedicati al gioco da quelli necessari per le necessità di tutti i giorni: il gioco deve infatti rimanere un momento di divertimento e leggerezza, e stabilire dei confini invalicabili è una buona norma per non rischiare di sperperare il proprio conto corrente senza rendersene conto. Adottando questa disciplina si riuscirà non solo ad aumentare il divertimento ma anche a rilassarsi in sicurezza e, perché no, aumentare le proprie chances di vittoria.





Vediamo ora qual'è la corretta gestione del bankroll nel Baccarat, Blackjack e Roulette.

BACCARAT

Mentre la roulette è considerata più semplice da giocare, una disciplina come il Baccarat è considerata più elitaria, dove gli appassionati si sfidano anche con puntate molto alte. Per un neofita del gioco, è bene stare alla larga dai tavoli dei giocatori più esperti, dove le puntate saranno sicuramente alte e rischiose. Meglio optare per una variante, il “Mini Baccarat” presente sia nei casinò fisici che nella versione online, caratterizzato da un limite molto più basso per le puntate.

BLACKJACK

Il punto fondamentale da tenere a mente è quello della minima puntata consentita: è molto importante quindi scegliere il tavolo più adatto, considerando che il proprio bankroll deve essere almeno 50 volte la puntata minima accettata al tavolo. Per fare un esempio, se un tavolo presenta una puntata minima di 2 euro sarà necessario un bankroll di 100 euro.

ROULETTE

L'apparente semplicità del gioco della roulette può risultare insidiosa e comportare la perdita di tutto il bankroll in poche sfortunate puntate. Un consiglio è quello di dividere la fase di gioco in diverse sessioni, utilizzando magari diverse strategie, dividendo il denaro a disposizione. Ad esempio con un bankroll da 100 euro, si potranno effettuare due sessioni da 50 euro.

Passare una serata dentro un casinò reale è un’esperienza che tutti vorrebbero fare. Tuttavia, a meno che non si viva nelle vicinanze di Venezia, Sanremo o Saint-Vincent, potrebbe diventare un impegno costoso. Ne consegue che scegliere di giocare nei casino online permette di azzerare le spese relative alle trasferte e poter avere un maggiore capitale a disposizione da investire nella pratica delle diverse strategie di gioco.

LE STRATEGIE PER OTTENERE IL MASSIMO

Le strategie stop win e stop loss sono molto usate dagli esperti e particolarmente efficaci per impedire di spendere inutilmente troppi soldi. Si basano su dei concetti piuttosto semplici: fissare spontaneamente dei paletti, di tempo e denaro, che poi andranno tassativamente rispettati per rimanere dentro una “safe zone” (psicologica e finanziaria).

Stop win

Per attuare lo Stop win è necessario fissare un tetto massimo, ovvero la somma che si vorrebbe (ragionevolmente) raggiungere per ritenersi soddisfatti e disposti a smettere di giocare. Per capire il modo migliore per stabilire questa somma bisogna tenere a mente alcuni principi:

● Deve essere proporzionale al bankroll (se il budget di partenza è di 15 euro, è impossibile ottenere vincite di 1.000 euro, quindi meglio fissare una somma ragionevole);

● Prevede un orario limite dopo il quale si deve smettere di giocare. È tassativo fissare un lasso di tempo in cui si cercherà di raggiungere la cifra sperata. Una volta scaduta la finestra temporale, occorre smettere di giocare.

Stop loss

La strategia dello stop loss permette ai giocatori di limitare il vantaggio del banco, di cui abbiamo già accennato. Il dealer sa benissimo che passato un certo lasso di tempo, il giocatore inizierà a perdere ciò che ha guadagnato in precedenza. Ed è qui che entra in scena la strategia dello stop loss. Tale strategia prevede di:

● Stabilire l'importo massimo che si è disposti a perdere (senza però utilizzare l'intero bankroll a disposizione);

● Affidare i propri soldi (tranne quelli che si intende giocare) a una persona fidata che sia estranea al gioco;

● Se non abbiamo una persona fidata, è bene portare con sé solo la cifra che si è disposti a spendere, senza avere con sé altri strumenti di credito.

Anche in questo caso, il concetto dello stop loss è molto semplice, in teoria, e particolarmente importante per quelle persone che fanno fatica, a volte, a capire quando è il momento di smettere di giocare. Se prima d’iniziare una sessione di gioco non viene fissato uno stop loss, si corre il serio rischio di continuare a giocare, senza una chiara idea di quanto si stia perdendo. Finendo intrappolati nel classico trabocchetto psicologico dove si cerca a tutti i costi di svoltare le sorti negative di una serata inseguendo la grande vincita.

Adottare un'efficiente strategia di stop loss libera il giocatore da questa trappola mentale, aiutandolo inoltre nei momenti cruciali quando si è incerti se continuare o meno a giocare. Una volta raggiunto il limite negativo occorre uscire dal gioco e, se lo si vuole, seguire le fasi successive come spettatore.

Le strategie stop win e stop loss sono utilizzate da tutti i migliori giocatori, e rappresentano la perfetta ancora di salvataggio per continuare a divertirsi senza correre il rischio di rovinarsi la giornata.