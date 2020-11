Covid. Vertiginoso aumento dei positivi in Calabria: + 936, boom da inizio pandemia

La Calabria registra con oggi la giornata più “tragica” per numero di positivi al Coronavirus dall’inizio della pandemia.

Dopo il vertiginoso rialzo(+ 680 contagiati) riportato nel bollettino di ieri (QUI), i numeri riportati dalla Protezione Civile nel bollettino di oggi spaventano ancor di più poiché nelle ultime 24 ore sono state + 936 i nuovi contagiati, per un totale di 12.006 positivi.

Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza (+ 287), Catanzaro (+ 200), Crotone (+ 69), Vibo Valentia ( +216), Reggio Calabria (+164).

Dunque una vertiginosa impennata della curva dei contagi che rivela un novembre “nero” per l’intera regione.

Ad oggi, su tutto il territorio regionale, sono stati sottoposti a test 324.783 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 331.792 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test) e da inizio pandemia sono 312.777 le persone negative.





I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 4.642 (+ 164), e così distribuiti: casi attivi 3.007 (98 in reparto; 15 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 2.885 in isolamento domiciliare); 1.635 (1582 guariti, 53 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 3.444 (+287): casi attivi 2.659 (115 in reparto; 13 in reparto al presidio di Rossano e 10 a Cetraro; 17 in terapia intensiva, 2.504 in isolamento domiciliare); casi chiusi 788 (709 guariti, 79 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.884 (+ 200): casi attivi 1.360 (78 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.262 in isolamento domiciliare); casi chiusi 528 (481 guariti, 47 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 949 (+69): casi attivi 709 (44 in reparto; 665 in isolamento domiciliare); casi chiusi 238 (232 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 689 (+ 216): casi attivi 529 (15 ricoverati , 514 in isolamento domiciliare); casi chiusi 158 (147 guariti, 11 deceduti).

Altra Regione o stato estero: casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 48 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 115 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 197.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile. Il dato comprende tamponi eseguiti nei giorni precedenti, processati fuori regione.





COVID IN ITALIA: IN 24 ORE 34.283 NUOVI POSITIVI, 753 DECESSI

Su tutto il territorio nazionale sono i nuovi positivi di oggi su un totale di 234.834 tamponi effettuati. Il dato più triste e allarmante è quello dei decessi: 753 solo nelle ultime 24 ore. Sono invece 58 i nuovi ricoveri nelle terapie intensive sparse sulla nazione. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono 1.272.352 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Ad oggi i guariti sono 481.967 e gli attualmente positivi 743.168.





I CONTAGI REGIONE PER REGIONE

Lombardia: 340.989 (+ 7.633); Piemonte: 134.828 ( + 3.281); Campania: 121.942 (+ 3.657); Veneto: 108.938 (+ 2.972); Emilia-Romagna: 95.654 (+ 2.371); Lazio: 92.085 (+ 2.866); Toscana: 86.705 (+ 2.508); Sicilia: 46.528 (+ 1.837); Liguria: 45.202 (+ 775); Puglia: 38.084 (+ 1.368); Marche: 24.434 (+ 479); Abruzzo: 21.193 (+ 641); Friuli Venezia Giulia: 20.725 (+ 796); Umbria: 20.011 (+ 501); P.A. Bolzano: 18.685 (+ 581); Sardegna: 16.518 (+422); P.A. Trento: 13.261 (+ 236); Calabria: 12.006 (+936); Basilicata: 5.612 (+ 237); Valle d'Aosta: 5.586 (+ 87); Molise: 3.366 (+ 98).