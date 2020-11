Covid. Nuova ordinanza a Cassano: Sindaco “obbliga” commercianti e operatori pubblici al tampone

Il sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, ha emanato una nuova Ordinanza Contingibile e Urgente, con la quale ha disposto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 su tutto il territorio comunale.

Si tratta, in particolare, di “attività obbligatoria di screening per il personale di attività a contatto con il pubblico”.

Il primo cittadino, dopo avere richiamato i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale finalizzati a contenere il diffondersi dell’infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ha ritenuto opportuno adottare tutte le misure necessarie a scopo cautelativo e preventivo per evitare che il contagio possa diffondersi o comunque dirette ad impedire qualsiasi situazione possa generare pericolo. La diffusione del contagio, viene evidenziato nell’atto, sta generando preoccupazione nel territorio comunale e, pertanto, è necessario garantire che tutte le attività si svolgano nelle condizioni più sicure e che le persone che abbiano contatto al pubblico siano sottoposte a tampone antigenico nasofaringeo affinché venga appurata la negatività. Pertanto, recita la disposizione, per la salvaguardia della salute pubblica, in via cautelativa e precauzionale, al fine di scongiurare il prorogarsi dei contagi, disporre che tutte le attività e/o aziende che intrattengono rapporti con il pubblico sottopongano a tampone il loro personale avendo cura di comunicare al Comune di aver effettuato tale esame. Richiamata la normativa in materia, il sindaco Papasso, ha ordinato che le attività sopra richiamate sottopongano il proprio personale a tampone antigenico nasofaringeo, se non già effettuato, anche del tipo molecolare, a far data dal 12 novembre u.s., comunicando al Comune l’avvenuto esame.

All’osservanza dell’ordinanza, sono tenute le strutture socio-sanitarie, la ditta della R.S.U., i supermercati e attività di vendita di generi alimentari, i distributori di carburante, gli Uffici postali, gli Uffici bancari, i CAF, i frantoi, le attività commerciali aperte al pubblico, i magazzini per la lavorazione e la vendita di ortofrutta.

Copia dell’ordinanza contingibile e urgente, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Cosenza, al Comando della Polizia locale, alla Guardia di Finanza di Sibari, alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano All’Ionio, alla Questura di Cosenza, al Commissariato di Polizia di Castrovillari, alla Polizia Provinciale e a tutte le altre forze dell’ordine presenti sul territorio di Cassano All’Ionio, a tutti gli uffici comunali coinvolti, al Presidente della Regione Calabria, alla Protezione Civile regionale e all’Azienda Sanitaria Provinciale.