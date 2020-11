Caos sanità, Gratteri apre un’indagine sulla gestione dell’emergenza Covid in Calabria

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un fascicolo sull’emergenza Covid in Calabria. Lo ha confermato ieri sera il procuratore capo, Nicola Gratteri, ospite nella trasmissione Otto e mezzo di Lilli Gruber.

La lente della magistratura si sta dunque concentrando sulla sanità calabrese in piena emergenza Covid e le indagini sono state affidate alla Guardia di finanza. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati e non sono stati ipotizzati reati.

Ultimamente gli uffici di Gratteri stanno ospitando diverse persone, dai segretari generali calabresi di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, che hanno presentato un esposto-denuncia sulla sanità in Calabria, all’ex commissario della sanità Saverio Cotticelli che qualche giorno fa si è recato dal procuratore e avrebbe consegnato una serie di documenti. (QUI)