Crotone, il Comune accelera sulla bonifica del castello

La bonifica e conseguente riapertura del Castello di Carlo V “avrà da parte della Soprintendenza, che ne cura l’attuazione, priorità assoluta”. Lo annuncia il Comune di Crotone, che dopo una videoconferenza con il direttore del segretario generale del Mibact, Salvatore Patamia, ha definito il progetto “della massima urgenza”.

L’incontro sulla valorizzazione del sistema ambientale, turistico e culturale della città ha visto la partecipazione del sindaco Voce, degli assessori Via e Sorgiovanni, della dirigente all’urbanistica Dominijanni, del Presidente facente funzione Nino Spirlì e, come già detto, del dottor Patamia.

Importante discussione anche sul tema dell’Antica Kroton, argomento considerato “fondamentale” e “strategico”, al quale però bisogna associare una rimodulazione “al fine di accrescerne la ricaduta socio-culturale ed economica sul territorio”.

Lo stesso progetto è stato definito da Spirlì come “un’opportunità non solo per Crotone ma per l’intera Calabria concordando sulla necessità di rimodulare lo stesso al fine di poter rendere al meglio le sue peculiarità”