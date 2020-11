Ciminà, rinvenuto arsenale nascosto in un terreno

Ennesimo ritrovamento di armi clandestine da parte dei Carabinieri, da giorni impegnati in una serie di attività volte alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di stupefacenti.

In un terreno demaniale sito in località Vene nel comune di Ciminà, i Carabinieri di Sant’Ilario dello Jonio, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno rinvenuto un bidone di plastica occultato all’interno di un muro a secco, contenente al suo interno dell’esplosivo ed una serie di armi da guerra e relative munizioni.

Si tratta complessivamente di due pistole Beretta di differente calibro dotate di fondina, una Luger, tre caricatori e 267 proiettili di differenti calibri e circa 4,5 metri di miccia a lenta combustione, corredata da detonatore elettrico e timer per l’innesco.

Si è reso necessario l’intervento del Nucleo Artificieri per mettere in sicurezza l’area vista la presenza di materiale esplosivo, che è stato prelevato e fatto brillare in separata sede. Tutte le armi sono state sequestrate dai militari e sottoposte ad accertamenti dal Ris di Messina.