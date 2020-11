Sanità, Confartigianato: “Il Governo ci prende alla leggera”

Innocenza Giannuzzi

“Non si risparmiano i meme, le freddure e gli stati ridicoli rivolti alla vicenda e ci sarebbe davvero da ridere se non si trattasse della nostra assurda e cruda realtà”. Lo afferma in una nota il presidente dei Confartigianato Turismo di Catanzaro, Innocenza Giannuzzi, soffermandosi sulla questione che ha travolto la sanità regionale.

“Economia al collasso, paura dilagante e chi dovrebbe avere la responsabilità di tutelare i calabresi, non fa altro che continuare a giocare al toto-nome. Siamo diventati ormai un caso nazionale: una schedina sarebbe stata molto più facile da giocare e vincere” afferma, chiedendosi come sia possibile che la situazione sia degenerata fino al punto di dover sentire che “professionisti di spessore non vogliono trasferirsi qui e aiutare la nostra terra”.

“Possibile che, nonostante la situazione drammatica, i vertici stiano ancora prendendo alla leggera il delicatissimo stato in cui versa la nostra regione? Una cosa è certa: non meritiamo tutto questo” conclude la Giannuzzi, che ribadisce come questa immagine che si sta dipingendo attorno alla regione “non è sicuramente una bandiera nazionale di cui andare fieri”.