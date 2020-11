Catanzaro, nuovo sciopero per gli studenti del liceo Siciliani

Continuano lo sciopero gli studenti del liceo Siciliani di Catanzaro. A seguito della rimodulazione dell’orario scolastico che prevede 5 ore al giorno di attività in sincrono con 10 minuti di pausa ogni ora, sabato incluso, i ragazzi hanno deciso di protestare perché “le linee guida emanate in data 9 agosto e siglate dalla Ministra Azzolina sono chiare: la didattica deve prevedere obbligatoriamente le modalità sia in sincrono che in asincrono”.

Mentre stando alla “circolare emanata dalla dirigente, con la quale viene prescritto l’orario”, come scrivono i ragazzi si “abroga, di fatto, la modalità didattica in asincrono”. I ragazzi parlano quindi di illegittimità dal momento che violerebbe “le normative”.

Gli studenti dicono poi di aver “tentato di aprire con la Dirigente scolastica una interlocuzione di mediazione, ma purtroppo è stato impossibile avere un contatto”. E scrivono che la dirigente ha reagito con “un provvedimento di “severa ammonizione” che appare allo stato ingiusto e infondato”.

Per questo gli studenti invitano “la dirigente scolastica e tutte le istituzioni del liceo scientifico Siciliani a trovare una soluzione didattica equilibrata e rispettosa della salute degli studenti e dei Docenti che permetta di raggiungere risultati accademici positivi e profittevoli”.

I ragazzi hanno poi inviato la dichiarazione di sciopero alla “ministra Azzolina, alla direzione regionale scolastica e al Provveditorato degli studi di Catanzaro affinché ognuno per la propria parte assuma le dovute iniziative per mettere fine a tale spiacevole vicenda”.