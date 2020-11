Covid-19, record di contagi in Calabria: +680. Impennata di casi nel crotonese

Si impenna la curva dei contagi in Calabria. Stando al bollettino della Protezione civile di oggi, martedì 17 novembre, i nuovi casi sono 680, rispettivamente nelle province di Reggio Calabria (+213), Cosenza (+186), Catanzaro (+50), Crotone (+205) e Vibo Valentia (+26).

(QUI il bollettino di ieri).

Il totale delle persone attualmente positive in regione è di 7.738. Dall’inizio della pandemia le persone che si sono ammalate di coronavirus sono state 11.070, a fronte di 325.886 tamponi effettuati, e 320.121 persone testate.

Aumenta anche se lievemente il bilancio dei ricoveri, con 3 pazienti in più nelle strutture sanitarie. I pazienti ricoverati sono 406, di cui 353 con sintomi, e 53 in terapia intensiva. Sono invece 7.332 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, mentre le persone guarite sono 3.145. Con un aumento di 330 persone che sono guarite.

Numeri che fanno così salire a 10.672 il numero totale delle persone che dall’inizio della pandemia hanno contratto il nuovo virus Sars-CoV-2.

Non si ferma il dato dei decessi, dato che nelle ultime 24 ore sono decedute altre 7 persone. Fino a oggi le vittime in Calabria, per o con il coronavirus, sono state in tutto 187, escludendo dal computo un altro caso, quello di un turista deceduto a Cosenza.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino (+213), i covid rilevati dall’inizio della pandemia sono 4.544. Al momento i casi attivi nel territorio sono 2.917, di cui 112 si trovano in reparto; 9 in terapia intensiva; e 2.796 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persone e questo porta il totale a quota 48. Sale il numero delle persone guarite (+172). Questo porta il dato dei casi chiusi a quota 1561, con 1.513 guariti e 48 decessi.

Nel cosentino (+186), i positivi riscontrati sono stati in tutto sono 3160. I casi attivi sono 2.385, di cui 124 si trovano in reparto; 23 in terapia intensiva (+4), 2. 238 in isolamento domiciliare. Il territorio registra un aumento di decessi, 75 in totale e in sole 24 ore sono stati 5. I guariti sono invece 700, numero che porta il totale dei casi chiusi a 775.

Nel catanzarese (+50), i contagi accertati sono stati finora 1.704. Degli attuali casi attivi, 1.180, 72 si trovano in reparto; 21 in terapia intensiva (+4); 1.087 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 508, di cui 461 guariti e 47 decessi. Anche il catanzarese ha registrato un nuovo decesso nelle ultime 24 ore.

Nel crotonese (205), i covid segnalati sono stati in tutto 878. I casi attivi sono 669, di cui 30 in reparto e 639 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 209, con 203 guariti, e sei decessi.

Nel territorio vibonese (+26) dall’inizio dell’epidemia i casi accertati sono stati 445. Al momento ci sono 294 persone con il virus, di cui 15 in ospedale e 279 in isolamento domiciliare. Aumenta il dato dei decessi, perché in 24 ore sono morte altre due persone che portato il totale dei decessi a 10. Sono invece 141 i guariti, per un totale di casi chiusi a 151.

Nel dato che comprende le persone con il Covid di altre regioni o stato esteri i casi attivi sono 267 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 128, di cui 127 guariti, e un decesso. Nel computo è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 45 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti.

Tra i 102 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 168. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile. Il dato comprende tamponi eseguiti nei giorni precedenti, processati fuori regione.

ITALIA. GIORNO NERO PER I MORTI, IN 24 ORE 731 DECESSI

La curva dei contagi continua a salire, ma con il freno a mano tirato. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 32.191 nuovi casi scoperti con 208.458 tamponi (55.795 in più rispetto a ieri). Continua a crescere il numero dei decessi che oggi, martedì’ 17 novembre, raggiunge quota 731.

Dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il nuovo Sars-CoV-2 sono state 1.238.072, e i decessi hanno raggiunto quota 46.464. Le persone positive di cui si ha certezza sono733.810.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 33.074. E la colonna dei nuovi ricoveri cresce di 538 unità, mentre i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva salgono a 3.610 con l’aumento di 120 unità. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 681.756.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Crescono i contagi in Italia e crescono nelle regioni. Anche oggi il territorio che registra più positivi è la Lombardia (+8.448), segue poi il Veneto (+3.124), la Campania (+3.019). Di seguito i casi distribuiti regione per regione. Lombardia 333.356 (+8.448); Piemonte 131.547 (+2.606); Campania 118.285 (+3.019); Veneto 105.966 (+3.124); Emilia-Romagna 93.285 (+2.219); Lazio 89.219 (+2.538); Toscana 84.197 (+2.361); Liguria 44.427 (+685); Sicilia 44.691 (+1.698); Puglia 36.716 (+1.234); Marche 23.955 (+357); Abruzzo 20.552 (+729); Umbria 19.510 (+351); Friuli-Venezia Giulia 19.929 (+536); Bolzano 18.104 (+258); Sardegna 16.096 (+502); Trento 13.025 (+276); Calabria 11.070 (+680); Valle d’Aosta 5.499 (+154); Basilicata 5.375 (+269); Molise 3.268 (+147).