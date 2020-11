Obiettivo Occupazione: il Comune di Reggio delibera pagamento di 500 mila euro

Sarà effettuato nelle prossime ore un mandato di pagamento di circa 500 mila euro da parte del Comune di Reggio Calabria relativo ai fondi previsti dal programma Obiettivo Occupazione, finanziato con fondi del Decreto Reggio.

A darne notizia è il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà nella sua qualità di funzionario delegato della Legge speciale prevista per il Municipio reggino, che ha colto l'occasione per ringraziare i funzionari dell'Ufficio che hanno lavorato per lo sblocco dei pagamenti.

"Una buona notizia - spiega il Sindaco - per tutte le imprese e i professionisti che attendevano da tempo il pagamento delle misure previste dal programma, finalmente sbloccate grazie alla rinnovata credibilità ed autorevolezza che l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha assunto con la struttura ministeriale che si occupa appunto dell'erogazione delle somme dedicate nella Legge speciale del Decreto Reggio".

"Il pagamento di circa mezzo milione di euro costituirà un'importante iniezione di liquidità per le imprese e i professionisti reggini - aggiunge il primo Cittadino - un intervento che ha un valore specifico ancora superiore soprattutto in questa fase in cui pesano gli effetti della crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid".

"Obiettivo Occupazione è una misura importante che però purtroppo negli anni è stata oggetto di numerose battute d'arresto. Il nostro intento è quello di recuperarla, rinnovandola nelle sue modalità, alla prossima scadenza operativa prevista per il mese di dicembre, rendendola più efficace ed evitando che sia intesa come strumento che genera precariato sociale".