Il Covid non ferma le buone idee: nasce un portale tedesco dedicato ai prodotti crotonesi

In tempi di pandemia bisogna trovare le soluzioni. Grazie al vulcanico Werner Reumke, presidente dell’associazione Martin-Luther-Viertel Verein, nascerà a breve un portale tedesco dedicato ai prodotti di Crotone.

Sul portale i tedeschi potranno individuare le aziende crotonesi interessate a vendere in Germania, in particolare nella città di Hamm. Il portale proporrà vari prodotti crotonesi, per es. mobili, opere d’arte, alimenti, prodotti artigianali ecc. Per comparire sul portale si può contattare direttamente il signor Reumke.

I contatti sono reperibili all’interno del sito: www.martin-luther-viertel-hamm.de. Il presidente dell’associazione tedesca è stato a settembre a Crotone e si è innamorato della città di Crotone. Altra iniziativa che sta per partire è quella dei gemellaggi per l’olio di oliva ed il vino. A maggio, se la pandemia sarà terminata, Werner Reumke verrà di nuovo a Crotone insieme ad altre persone ed esporrà la mostra intitolata “La Storia”.

Attualmente questa mostra è esposta per le vie di Hamm. Tra le oltre 100 opere provenienti da varie nazioni ci sono ben 17 opere artistiche realizzate da autori crotonesi. A fine agosto ad Hamm si terrà la festa “La Storia”. Anche in questa occasione artisti e produttori crotonesi avranno la possibilità di partecipare gratuitamente.

L’associazione Amici del tedesco collabora ormai da diversi anni con l’associazione Martin-Luther-Viertel Verein presieduta da Werner Reumke. Nonostate la pandemia, l’amicizia non si è interrotta, ma anzi sta letteralmente prendendo il volo. Per capirlo basta guardare la pagina facebook di Werner Reumke, presidente dell’associazione culturale tedesca. La pagina è un continuo elogio di Crotone, del centro storico, della cordialità della gente e dei prodotti tipici.