Rinascita-Scott, imputato passa ai domiciliari per motivi di salute

Francesco Stilo, uno dei principali imputati del processo Rinascita Scott, passa ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il gup, Claudio Paris, ha accolto le istanze presentate dai legali dell’uomo fermato il 19 dicembre, che hanno addotto motivi di salute.

Per il gup le condizioni di salute di Stilo, pur non “apparendo assolutamente incompatibili con la custodia cautelare in carcere, non possono non riverberarsi sulle esigenze cautelari e segnatamente sul pericolo di recidivanza, comportandone un qualche affievolimento”.

Ma sulla decisione di alleggerire la pena ha inoltre pesato la durata della carcerazione preventiva (quasi un anno) e l’inibizione dall’esercizio della professione di avvocato.