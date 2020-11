Condofuri, scoperte armi clandestine durante un’operazione anti-droga

Un’ingente quantitativo di armi clandestine è stato rinvenuto dagli agenti di Polizia di Condofuri, impegnati questa mattina in un’operazione di contrasto alla detenzione ed allo spaccio di sostante stupefacenti.

Gli agenti avevano individuato due uomini, un quarantaduenne ed una settantatreenne del posto, entrambi pregiudicati, tramite l’ausilio dell’unità cinofila di Reggio Calabria. A seguito di perquisizione domiciliare, nella casa del quarantatreenne sono stati rinvenuti 93 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Tutt’altro invece è stato rinvenuto nell’abitazione del settantatreenne, dove gli agenti si sono trovati di fronte a 2 pistole, 2 fucili, 1 fucile ad aria compressa ed un silenziatore per pistola. Ritrovate, inoltre, varie munizioni di differenti calibri, occultate assieme alle armi in una piccola abitazione in cortile utilizzata come dimora per gli animali domestici.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati. Il più giovane è agli arresti domiciliari, mentre per l’anziano è stato predisposto l’obbligo di presentazione ala Polizia Giudiziaria.