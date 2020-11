Corigliano-Rossano, aggrediscono e rapinano un minorenne: arrestati

Una rapina consumata in una piazza dell’area urbana di Rossano ha portato all’arresto di tre giovanissimi, grazie all’immediata denuncia del ragazzo derubato.

Questo ha contattato immediatamente il 113, raccontando di essere stato immobilizzato da tre soggetti che lo avrebbero trascinato dietro ad un palazzo, lontano da occhi indiscreti, dove lo avrebbero rapinato violentemente, strappandogli una collanina d’oro dal collo e spegnendo alcune sigarette sul polso e sul collo.

Il ragazzo ha però visto fuggire due degli aggressori su un motorino, allertando la Polizia. Dopo appena mezz’ora il ciclomotore è stato individuato e fermato dagli agenti, che hanno riconosciuto due giovanissimi del posto di 18 e 19 anni con diversi precedenti per minacce, lesioni e reati contro il patrimonio. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 400 euro in contanti, provenienti dalla vendita della collana d’oro rubata poco prima.

Il terzo soggetto, diciannovenne del posto, è stato rintracciato successivamente mentre rientrava a casa, dove lo aspettava una pattuglia delle forze dell’ordine. I tre ragazzi sono stati arrestati in flagranza di reato per rapina aggravata a danno di un minore.