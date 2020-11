Calabria Zona Rossa, ConfProfessioni scrive al Presidente Mattarella

“Oggi, in un momento di così grande sofferenza per tutto il Paese, la Calabria si trova nuovamente isolata ed in balìa di un sistema che non privilegia la competenza ed il merito, ma valorizza le appartenenze partitiche e correntizie, mortificando ulteriormente il territorio ed i suoi abitanti”. Inizia così la lettera invitata da ConfProfessioni Calabria al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per superare non solo la zona rossa ma anche numerosi ed atavici problemi della Regione.

L’associazione chiede “piani di investimento e non incentivi alla sopravvivenza, perché è il lavoro legale che costituisce l’unica vera arma contro tutte le sirene del malaffare” in modo da sfatare una volta per tutte “l’immagine di una Calabria terra di malviventi e mistificatori”.