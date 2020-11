Reggio Calabria, i sindacati chiedono incontro al sindaco

“I tempi sono maturi per capire se l’avvocato Giuseppe Falcomatà abbia già messo in campo le azioni necessarie per dare slancio al documento programmatico unitario, al quale lui stesso ha dato ampio margine di condivisione”. Lo scrivono in un comunicato congiunto i segretari di Cgil, Cisl e Uil di Reggio Calabria, Gregorio Pititto, Rosi Perrone e Nuccio Azzarà, ed il segretario di Cgil Piana di Gioia Tauro, Celeste Logiacco.

I sindacalisti tornano a chiedere un incontro programmatico unitario, a due mesi dalle elezioni e dalla promessa dello stesso primo cittadino di dare ascolto ai sindacati. “Tra i temi di indiscusso impatto sociale ed economico avevamo sottolineato: Lavoro e contrattazione, Sanità, Infrastrutture, trasporti, Ambiente, Turismo, deleghe/funzioni alla Metrocity e spesa qualificata di risorse regionali, statali ed europee” scrivono nella nota.

“Non può essere rinviato oltre modo un confronto su un tema che rischia di generare, un’ulteriore emergenza sanitaria dovuta alla mancata raccolta”, concludono. “Chiediamo pertanto al Sindaco un incontro per affrontare questioni scottanti ed urgenti, che rischiano di paralizzare la nostra città”.