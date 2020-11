Furto nella notte a Catanzaro: ripulito un negozio di telefonini su Corso Mazzini

Brutto inizio di giornata per il titolare di un negozio di telefonini della Tim, sito su Corso Mazzini a Catanzaro, che si è ritrovato l’attività completamente svaligiata.

I ladri sono entrati in azione la scorsa notte, sicuramente favoriti dall'assenza di persone per via della "zona rossa" istituita in Calabria, ed hanno fracassato la porta blindata del negozio per entrare. Una volta nel negozio, i malviventi hanno frantumato una vetrina interna e rubato tutti telefonini esposti.

Il titolare dell’attività ha denunciato l’accaduto alla Polizia e sul posto sono giunti i tecnici della scientifica per i rilievi del caso.