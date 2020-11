Il “Caso Cotticelli” arriva in Procura: l’ex commissario si presenta da Gratteri

Saverio Cotticelli

Il “Caso Cotticelli”, esploso in seguito ad alcune “mancanze” confermate nel corso di un’intervista dall’ex commissario (QUI), che poi si è dimesso denunciando “pressioni” su di lui, è arrivato nella mani del Procuratore Nicola Gratteri.

L’ex Commissario alla Sanità calabrese, Saverio Cotticelli, si è infatti recato nella giornata di ieri negli uffici della Procura di Catanzaro dove è stato accolto ed ascoltato dal Procuratore.

Il generale Cotticelli, all’atto delle sue dimissioni, aveva infatti “assicurato” che si sarebbe rivolto alla Procura per denunciare un presunto “complotto” e in un confronto con il conduttore Massimo Giletti, nel programma “Non è l’Arena”, aveva dichiarato: “Quando tocchi certi interessi devi essere eliminato”.(QUI)

Sul colloquio con Gratteri e sulle denunce esposte dall’ex commissario non trapela però nessuna indiscrezione e non resta che attendere ulteriori risvolti. La Procura intanto non abbassa la guardia sul caos venutosi a creare in ambito sanitario e sull’emergenza Covid.