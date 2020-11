Scuola vandalizzata a Reggio. Azzolina chiama dirigente: ripristinare al più presto

L’atto vandalico che ha colpito la scuola dell'infanzia "Salice-Arghillà" di Reggio Calabria (QUI) ha richiamato l’attenzione della Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che nel pomeriggio di ieri ha contattato la dirigente scolastica Simona Sapone.

L’atto vandalico contro l’istituto viene definito “terribile" in un comunicato del Ministero. Nella stessa nota viene precisato che "La Ministra ha fortemente condannato l'accaduto e ha messo in contatto la dirigente con gli Uffici competenti del Ministero per ripristinare la situazione quanto prima e riacquistare tutto il materiale necessario" .