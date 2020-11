Gaudio commissario alla Sanità, Spirlì: “Il Governo ha capito. Persona con grandi capacità”

Nino Spirlì

La Calabria si sveglia con nuove speranze in ambito sanitario in seguito alla nomina di Eugenio Gaudio a nuovo Commissario.(QUI)

A gioire per il nome deliberato dal Consiglio dei Ministri è anche il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì che, subito dopo la nomina, in una diretta sulla pagina Facebook regionale ha detto: “La mia richiesta era che il commissario fosse scelto nell’albo delle grande eccellenze dei calabresi nel mondo. Un medico, un professore, un amministratore, ma scelto tra i calabresi. Abbiamo chiesto che ad amministrare la sanità fosse un figlio di questa terra, che potesse prendere in mano la situazione conoscendone il respiro”.

Spirlì ha aggiunto “Il Governo ha capito, ha recepito” e poi elogiato Eugenio Gaudio, “fino a qualche settimana fa rettore alla Sapienza di Roma, con un curriculum veramente eccellente e persona con grandi capacità amministrative”.