Covid, le puntualizzazioni dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio

La direzione aziendale del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro si è affidata ad una nota stampa per chiarire i dubbi circolati nelle scorse ore circa una cattiva gestione dell’emergenza covid, avallate e divulgate “tramite social ed alcuni organi di informazione”.

Informazioni “del tutto fuorvianti e non veritiere”, che hanno reso opportuno una serie di chiarimenti da parte dell’azienda nel rispetto della popolazione ma anche degli operatori sanitari, quotidianamente impegnati “con grande spirito di sacrificio”.

L’azienda quindi, ribadendo che “il rischio zero non esiste” così come nella quasi totalità degli ospedali italiani, “sottolinea che, già da tempo, sono stati definiti e resi operativi protocolli e percorsi per rendere sicuro ogni spostamento, di utenti e personale, all’interno dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda”, e che questi sono sottoposti a quotidiani aggiornamenti.

La stessa inoltre “sta garantendo, altresì, a tutto il personale, nonostante le difficoltà degli approvvigionamenti, la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale”, distribuendo mascherine chirurgiche anche ai degenti.

Infine, una puntualizzazione sui posti letto effettivi. L’Azienda infatti si sarebbe mossa autonomamente per garantire un aumento di posti letto non previsto nella programmazione regionale, fornendo 27 postazioni rispetto alle 16 previste originariamente. Postazioni che possono aumentare ulteriormente di 6 unità, garantendo così 33 posti letto totali, e che non intaccano la disponibilità per i ricoveri ordinari.

“Lo sforzo sostenuto dall’Azienda ha consentito di decongestionare il Pronto Soccorso – conclude la Direzione Sanitaria – pur tuttavia sempre in modo parziale, tenuto conto che la diffusione del virus sul territorio continua a comportare il costante incremento dei pazienti bisognevoli di ricovero”.