Covid-19, archiviata una settimana “nera”. Cala leggermente la curva dei contagi: + 297 nelle ultime 24 ore

Cala leggermente la curva dei contagi da Covid-19 in Calabria. Archiviata un’altra settimana nera, oggi – secondo quanto riporta l’ultimo bollettino del dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria - sono 297 i nuovi positivi, leggermente in meno rispetto a ieri (QUI), per giungere ad un totale di 10.390 persone contagiate su tutto il territorio regionale. Sono invece 307.847 quelle negative.

Le persone sottoposte a test sono 318.237 per un totale di 321.542 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Resta anche oggi la provincia di Reggio Calabria ad aggiudicarsi il primato dei nuovi casi positivi. Al momento sono 2.863 le persone affette da coronavirus con un incremento 136 nuovi positivi. Sono 123 i pazienti ricoverati in reparto e 9 quelli in terapia intensiva, mentre 2.745 sono invece le persone isolamento domiciliare. Ad oggi sono 1.388 i casi chiusi, di cui 1.341 guariti e 47 deceduti.

Al secondo posto per il maggior numero di casi positivi nelle ultime 24 ore c’è la provincia di Cosenza con 72 nuovi positivi. I casi attivi sono 2.207, di cui 114 in reparto, 19 in terapia intensiva e 2.083 si trovano in isolamento domiciliare. Sono invece 758 i casi chiusi, con 688 persone guarite e 70 decessi.

La provincia di Catanzaro, che si piazza al terzo posto, conta 38 nuovi positivi. In totale sono 1.150 gli attivi, di cui 74 in reparto, 17 in terapia intensiva, 1.059 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia sono 488 i casi chiusi, con 442 guariti e 46 decessi.

Il quarto posto per contagi giornalieri va alla provincia di Vibo Valentia con 30 nuovi positivi. Arrivano così a 294 i casi attivi. In particolare 15 ricoverati, e 279 in isolamento domiciliare. Sono invece 151 i casi chiusi con 141 guariti e 10 decessi.

La provincia di Crotone con 21 nuovi positivi si aggiudica infine il quinto posto, contando meno contagi sul territorio regionale nelle ultime ore. I casi attivi qui sono 464, di cui 32 in reparto e 432 in isolamento domiciliare, Sono 209 invece i casi chiusi, con 203 guariti e 6 deceduti.

Per quanto riguarda i casi esteri o extra regionale sono malate 267 persone che si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 128, di cui 127 guariti e un decesso.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 45 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 90 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 141.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.