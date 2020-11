Forestazione, la Regione chiede intervento al Ministro Bellanova: “Servono 45 milioni”

I fondi regionali destinati alla forestazione, stanziati in 146 milioni di euro, “risultano palesemente insufficienti”. Lo affermano in una nota comune il Presidente facente funzione Nino Spirlì e l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, che chiedono un intervento da parte del governo per aumentare lo stanziamento ed “evitare il collasso”.

La richiesta si è resa necessaria in quanto “le risorse stanziate nel bilancio dello Stato per interventi straordinari di competenza regionale riguardanti silvicoltura, tutela del patrimonio forestale, difesa del suolo, sistemazione idraulico forestale e delle connesse infrastrutture civili, sono state decurtate, rispetto all’anno precedente, di 40 milioni di euro, attestandosi a 90 milioni di euro”, ed anche il ricorso alla Cisoa ha inciso per circa 19,5 milioni.

La spesa totale ammonterebbe quindi a 191 milioni, con un deficit ci circa 45 milioni che metterebbe a rischio il mantenimento dei livelli occupazionali. Da qui la necessità di interpellare direttamente la Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, alla quale è stato chiesto un “intervento risolutivo per evitare il collasso del comparto della forestazione calabrese”.