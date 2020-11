Sanità, Iacucci: “Bisogna ascoltare anche i sindaci”

“Non possiamo continuare ad accettare decisioni calate dall’alto da chi magari non conosce nel dettaglio le criticità del territorio, le carenze sanitarie o le emergenze da affrontare”. Lo afferma in una nota il Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ribadendo come nei mesi scorsi si sia impegnato in prima persona per “coinvolgere i sindaci” nel dibattito inerente il sistema sanitario.

“Senza un confronto con i sindaci non si può progettare e potenziare la sanità territoriale” afferma, ribadendo la necessità di istituire un “Comitato dei Sindaci dei Comuni della Calabria” da inserire all’interno della Commissione consultiva permanente prevista dal nuovo Decreto Calabria.

Una decisione avallata dal fatto che “se non si tiene in considerazione il ruolo strategico che hanno i sindaci nell’affrontare questa emergenza, continueremo a commettere gli stessi errori e ad adottare piani sanitari errati”.