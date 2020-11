Catanzaro, contrasto allo spaccio: arrestati due giovani pusher

Nuova operazione dei Carabinieri di Catanzaro nel quartiere Santa Maria, da tempo sotto una particolare attività volta al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, tramite appositi pedinamenti, sono riusciti ad individuare altri due giovani soggetti in possesso di discrete quantità di marijuana.

Si tratta di un ventottenne e di un ventitreenne del posto, già noti alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti. I militari hanno registrato il continuo via vai dall’appartamento di uno dei soggetti, decidendo così di intervenire ad una perquisizione personale, che ha portato alla consegna spontanea di circa 5 grammi di marijuana.

La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione posta sotto controllo, ed in un piccolo vano ricavato dietro la porta d’ingresso sono stati rinvenuti ulteriori 79 grammi di marijuana assieme a due bilancini di precisione.

Per questo motivo, i Carabinieri hanno arrestato i due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.