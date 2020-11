Crotone. Servono 4 mln per interventi urgenti in 9 scuole: la Provincia si rivolge al Ministero

L'Istituto Nautico di Crotone

Nove interventi urgenti per la messa in sicurezza e l'agibilità delle scuole del territorio, la Provincia di Crotone ha presentato la documentazione necessaria al Ministero, per un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro.

Gli istituti scolastici e gli interventi previsti riguardano il Liceo "G.V. Gravina": lavori di efficientamento energetico, importo complessivo dei lavori 400.000,00€; l’Istituto Scolastico IPSIA "Barlacchi" (tre plessi di via Carducci) lavori di efficientamento energetico per un importo complessivo di 600.000,00 €; il Liceo Classico "Pitagora": lavori di Manutenzione Straordinaria per un importo importo complessivo dei lavori di 600.000,00 €; il Liceo Scientifico "Filolao": lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 450.000,00€; il Liceo Classico "D. Borrelli" di Santa Severina: lavori di efficientamento energetico per un importo complessivo di 388.000,00€; l’Istituto Tecnico Commerciale "Lucifero": lavori di efficientamento energetico per un importo complessivo di 430.000,00€; l’Istituto Tecnico Industriale "Donegani": lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo dei lavori pari a 280.000,00€; l’Istituto Tecnico Nautico "Ciliberto": lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 430.000,00€; l’Istituto Tecnico Statale Geometri "Santoni": lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 380.000,00€

"Si tratta di un finanziamento importante quasi quattro milioni di euro per la messa in sicurezza e per l'agibilità degli edifici scolastici. Prosegue dunque il lavoro dell'ente intermedio per garantire agli studenti, alle famiglie ed a tutto il personale scolastico ambienti sicuri e dignitosi. Un lavoro costante da parte degli uffici della Provincia, del dirigente del settore Edilizia scolastica architetto Artese, in linea con l'indirizzo e gli obiettivi fissati da questa amministrazione." Ha spiegato il presidente facente funzioni Simone Saporito.