Svaligiati due appartamenti a Vibo: ladri in azione in pieno giorno

Ladri in azione a Vibo Valentia dove due appartamenti comunicanti tra loro sono stati svaligiati ieri, in pieno giorno, all’interno del complesso “Podgora, in via Primo Levi.

La banda avrebbe agito tra le dodici e le quattordici, quando la proprietaria con i suoi due figli e la madre, si era allontanata per poi scoprire al rientro, poco dopo le quattordici, che l’abitazione era stata devastata ed erano stati portati via gioielli e denaro.

I malviventi, probabilmente più di due, sarebbe riusciti ad agire indisturbati e ad arruffare un bottino di circa 15 mila euro. Sull’accaduto indaga la Polizia che è intervenuta sul posto in seguito alla denuncia della proprietari.