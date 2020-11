Disastro ferroviario del 16 novembre 1989, il ricordo del Comune di Crotone

La scopertura della targa

Nel 31° anniversario del disastro ferroviario del 16 novembre 1989 il pensiero del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce e della sua giunta, “va alle vittime di quella tragedia ed alle loro famiglie”.

Il primo cittadino ricorda che “l’emergenza sanitaria in corso non consente lo svolgimento di cerimonie commemorative” ma l’amministrazione intende ricordare la tragedia nella quale hanno perso la vita Carmela, Loredana, Delia, Antonella, Franca, Rita, Emma, Mirella, Rosanna, Salvatore, Angelo, Antonio.

“La città - conclude Voce - non ha dimenticato quelle ore drammatiche, non dimentica le vittime di quella tragedia assurda, è vicina alle famiglie il cui dolore non potrà mai essere lenito dal tempo”.