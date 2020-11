Laboratorio in affanno, task force cosentina trasferisce 2.600 tamponi a Bari

Il laboratorio è in affanno, così la task forze dell’Asp di Cosenza ha trasferito al Policlinico di Bari - Ospedale "Giovanni XXIII", 2.600 tamponi ancora da processare e fatti su tutto il territorio provinciale.

A seguito del rallentamento dell'attività di analisi dei test e della necessità di fornire in tempi rapidi i referti dei test i tecnici hanno deciso di far trasportare i tamponi fuori regione. Il laboratorio è in affanno e non riesce a processare i testi, mentre il policlinico pugliese in breve tempo farà i test e restituirà i referti all’Asp di Cosenza.