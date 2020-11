Ristori, Senese: “No agli aiuti. Il Comune ci deve 60mila euro”

Maurizio Senese

Non chiede ristori o aiuti economici Maurizio Senese della Esse Emme Musica, ma solo il pagamento per il lavoro fatto. Si riferisce al caso del Comune di Cosenza che deve all’azienda del promoter musicale “60mila euro per eventi fortemente voluti dalla struttura Cultura e Grandi eventi”. E’ l’equivalente ancora da saldare dei concerti di Fabri Fibra e Achille Lauro, organizzati dal promoter su espressa volontà dell’Amministrazione della Città dei Bruzi”.

“Il Comune di Cosenza – spiega lo stesso Senese - ci deve ancora pagare a distanza di quasi due anni una rimanenza di euro 23mila del Capodanno 2019 per il concerto di Fabri Fibra, e 37mila euro per il concerto di Achille Lauro eseguito nel mese di luglio 2019 nell’ambito del Festival delle Invasioni, per un totale di 60mila euro. Pur sapendo di non avere economie, il sindaco Occhiuto, insieme al dirigente Calabrese, hanno pensato di aggiungere un ulteriore debito a quelli della già alta montagna del Comune in dissesto, colpendo noi privati – continua Senese - la coppia della Cultura e Grandi Eventi cosentina ribadiva che gli eventi andavano fatti”.