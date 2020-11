Commissariamento sanità, Gino Strada: “Dal governo nessuna proposta formale"

Gino Strada

“Non mi è stata fatta alcuna proposta formale”. L’ha scritto Gino Strada, fondatore di Emergency, associazione umanitaria italiana, in merito ai contatti da parte dal Governo per impegnarsi “in prima persona per l’emergenza sanitaria in Calabria”.

Scrive poi di aver chiesto alcuni chiarimenti “sul mandato e sulle modalità di lavoro, ponendo una condizione fondamentale”, quella cioè di non “fare il candidato di facciata né a rappresentare una parte politica”, ma con l’intenzione di mettere “a disposizione” la sua “esperienza solo se ci fossero la volontà e le premesse per un reale cambiamento”.

Fa quindi riferimento ai commenti di un commentatore secondo cui Strada avrebbe dovuto “ decidere se accettare o meno l’incarico”. Peccato che il fondatore dell’associazione non abbia mai ricevuto alcuna proposta”.

Scrive poi di non aver “nulla da recriminare nei confronti del governo che ha ovviamente facoltà di scegliere il candidato che ritiene più adatto a questo incarico”, ma non vuole alimentare l’equivoco su una sua presunta indecisione. Scrive che “da medico, ritengo che in un momento di grave emergenza sanitaria per il nostro Paese, tutti debbano dare una mano e con questo spirito avevo messo a disposizione il lavoro mio e di Emergency che già opera da 15 anni in molte regioni italiane, Calabria inclusa”.