Covid-19, il bollettino della Regione. Curva continua a salire (+344 casi)

La curva dei contagi in Calabria continua a crescere. Nelle ultime 24 ore, come recita il bollettino del dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 344 i nuoci casi positivi, mentre i negativi sono 306.496. In totale le persone risultate positive al nuovo virus Sars-CoV-2 sono 10.093.

Le persone sottoposte a test sono state 316.589 per un totale di 319.813 tamponi (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Il territorio reggino è quello che registra più casi. Al momento sono 2.780 le persone affette da coronavirus (+69) e sono 111 pazienti ricoverati in reparto e 11 quelli in terapia intensiva. Invece le persone in isolamento domiciliare sono 2.658. Allo stato attuale il totale delle persone che ha contratto il nuovo virus dall’inizio dell’epidemia sono 4.129, di questi 1.305 sono guariti e 44 sono le persone decedute.

Nella provincia di Cosenza i nuovi positivi salgono a quota +48. I casi attivi sono 2.146, di cui 11 in reparto, 17 in terapia intensiva e 2.018 si trovano in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i contagi totali sono stati: 2.902. Sono invece 756 i casi chiusi, con 687 persone guarite e 69 decessi.

Nel catanzarese sono stati registrati +36 contagi, per un totale di 1.138 casi attivi, così distribuiti: 73 in reparto, 13 in terapia intensiva, 1.052 in isolamento domiciliare. In totale dall’inizio dell’epidemia le persone della provincia che hanno contratto il nuovo virus sono stati 1600. Sono 462 i casi chiusi con 417 guariti e 45 decessi.

Nel crotonese il numero totale di contagi è di 652 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 nuovi positivi. Dei casi attivi, 443 32 si trovano in reparto e 411 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 209, con 203 guariti e 6 decessi

Nel vibonese dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 415 casi totali. Al momento i casi attivi sono 265 (+7) di cui 15 ricoverati, e 250 in isolamento domiciliare. Sono 150 i casi chiusi con 141 guariti e 9 decessi.

Per quanto riguarda i casi esteri o extra regionale sono malate 267 persone che si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 128, di cui 127 guariti e un decesso.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 43 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 111 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 65, Catanzaro 36, Crotone 45, Vibo Valentia 30, Reggio Calabria 168.

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

Altra regione o stato estero 0.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 134.

ITALIA. 33.979 NUOVI CASI E 546 MORTI

I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di domenica 15 novembre parlano di meno contagi ma con meno tamponi. In 24 ore i nuovi positivi registrati nel bollettino della Protezione civile sono 33.979 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.178.529 casi dall’inizio della pandemia.

I decessi sono stati 546, casi che portano il totale delle vittime a quota 45.229, mentre le persone guarite sono 420.810, con 9.376 casi in più rispetto al giorno precedente.

I tamponi sono stati 195.275, ovvero 32.420 in meno rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 32.047, 649 in più rispetto a ieri. Mentre le persone malate che si trovano in terapia intensiva crescono di 116 unità, portando il totale a quota 3.422. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 677.021.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È sempre la Lombardia la regione che registra più contagi (+8.060), segue poi la Campania (73.771), il Piemonte (+3.682). Questi i casi distribuiti regione per regione: Lombardia 320.780 (+8.060); Piemonte 125.465 (+3.682); Campania 111.187 (+3.771); Veneto 100.876 (+2.792); Emilia-Romagna 88.520 (+2.822); Lazio 8; .274 (+2.612); Toscana 79.403 (+2.653); Liguria 43.377 (+822); Sicilia 41.532 (+1.422); Puglia 34.438 (+905); Marche 23.316 (+707); Abruzzo 19.182 (+470); Umbria 18.876 (+657); Friuli-Venezia Giulia 18.937 (+608); Bolzano 17.302 (+628); Sardegna 15.183 (+370); Trento 12.568 (+268); Valle d’Aosta 5.246 (+143); Basilicata 4.979 (+158); Molise 2.995 (+85).

(ultimo aggiornamento 17:48)