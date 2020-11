Ospedale da campo a Vibo, Sindaco: “Sarà nei pressi dell’ospedale. Contattati vertici regionali e ProCiv”

“Ho già preso contatti con i vertici regionali della Protezione Civile per stabilire tempi e modi relativi all’installazione dell’ospedale da campo nella nostra città”. A parlare è il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo.

Il primo cittadino della città capoluogo di provincia aggiunge: “Andrà individuata un’area di circa duemila metri quadrati nei pressi dell’ospedale che sia munita di alcune caratteristiche tecniche. Trattandosi di un’attività propria della Protezione Civile ho già convocato un tavolo tecnico che vedrà coinvolto anche il neo istituito Ufficio Covid e ho disposto un immediato sopralluogo finalizzato ad individuare l’area. Questo al fine di essere preparati allorquando, nei prossimi giorni, arriverà l’ospedale da campo”.

La struttura consentirà di superare, nell’immediatezza, tutte le difficoltà logistico-organizzative che potrebbero frapporsi rispetto all’esigenza di dare immediate risposte all’attuale emergenza.

“Già da domani – conclude la Limardo – saremo operativi su questo fronte ed è intenzione di quest’ufficio coinvolgere anche i vertici aziendali dell’Asp, i colleghi sindaci e, non ultimo, l’Ufficio territoriale del Governo in quanto trattasi di una problematica che non riguarda solo la Città di Vibo Valentia ma l’intera provincia”.